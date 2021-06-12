Eski Kolombiya Devlet Başkanı'ndan 'özür' 0:00 / 0:00

Santos, 2006-2009 yılları arasındaki Savunma Bakanlığı görevi sırasında iç silahlı çatışmalarda hayatını kaybeden kurbanların ailesinden özür dileyerek, devlet kurumlarının sorumluluğunu kabul etti.

Binlerce masum insanın yargısız infazla öldürülmesini utanç olarak vurgulayan Santos, "Bugün yaşaması gereken o masum gençlerin kaybedilmesinden ötürü derin pişmanlık duyuyorum ve tüm ailelerden bütün ruhumun derinlikleriyle özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Santos, bakanlık görevinin başlamasından kısa bir süre sonra silahlı çatışmalarda öldürülen sivillerin ölümünün "yanlış pozitif" olarak gösterilmesinin ve operasyonların bir parçası olarak sunulmasının içler acısı bir durum olduğu söyledi.

Yargısız infazların doğrulandıktan sonra Savunma Bakanlığı olarak o dönem olayları araştırdıklarını dile getiren Santos, "Bu anlaşılması kolay bir hikaye değil, Ulusal Ordumuzun adamlarının bu eylemleri işlemesi veya bunlara göz yumması düşünülemez, çünkü benim bunları kabul etmem uzun zaman aldı. İnsan hakları eğitimleri sayesinde birliklerimizin karadaki davranışlarında dikkate değer gelişmeler olmuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Santos, yasal olarak mümkün olan her şeyi yaptıklarını ancak yanlış pozitifleri engelleyemediklerine dikkati çekerek, "Herhangi bir kurumun kültürünü ve eylemlerini değiştirmek zaman alır. Özellikle de Silahlı Kuvvetler kadar muhafazakar kurumlar söz konusu olduğunda bu daha zordur." şeklinde konuştu.

BİNLERCE KİŞİ YARGISIZ İNFAZLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Kolombiya'da Özel Barış Hukuku (JEP),tarafından 19 Şubat'ta yayımlanan bir rapora göre, 2002-2008 yılları arasında 6 bin 400'den fazla kişinin yargısız infaz sonucu öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

SİVİLLER KAÇIRILIP İNFAZ EDİLMİŞ

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) 2002-2008 yıllarında 3 binden fazla kişinin, "yanlış pozitif" ölüm denilen şekilde yoksul, uyuşturucu bağımlısı ve engelli sivillerin kaçırılıp Kolombiya güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre ise güvenlik güçlerinin öldürdükleri sivillere terörist üniformaları giydirip savaş sırasında öldürülmüş gibi kamuoyuna sunulduğu iddiaları birçok kez gündeme gelmişti.

JEP NEYİ AMAÇLIYOR?

Eski Devlet Başkanı Santos hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki barış anlaşması çerçevesinde kurulan JEP, temel amacı mağdurların haklarını yerine getirmek ve silahlı çatışmalarda yaşanılan tüm olayların araştırılarak hesap verilebilirlik sistemi olarak kabul edildi.

JEP üyelerinin yetki alanları içinde müdahil olan üçüncü tarafların soruşturulduğu ve yargılandığı geçiş dönemi adaleti mekanizması olarak kabul ediliyor.