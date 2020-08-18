Eski Lübnan Başbakanı Necib Mikati:

AA

Eski Başbakan Mikati, Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Mikati, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Şehit Hariri'nin suikastıyla ilgili davada gerçek ortaya çıkacak ve sorumluluk tamamen bir gruba değil, sanıklara yüklenecek." ifadelerini kullandı.

Hariri davasında karar açıklandıktan sonra Lübnan'da sokakların da karışmayacağını savunan Mikati, böyle bir şey olmamasını temenni ettiğini ve Saad Hariri'nin de açıklama yaparken bu konuda dikkatli olacağını düşündüğünü aktardı.

Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te bir ton patlayıcıyla uğradığı suikast davasına ilişkin karar duruşması Hollanda'da bugün gerçekleştiriliyor.