Eski Maldivler Devlet Başkan Yardımcısı Adeeb, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni

AA

Ceza Mahkemesi, geçen yıl tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede, ülkenin eski Devlet Başkanı Yamin Abdül Gayyum'un "yolsuzluk işlerinde suç ortağı" olduğunu kabul eden Adeeb'e, 20 yıl hapis ve 2 milyon Maldiv Rufiyası (yaklaşık 129 bin 800 dolar) para cezası verdi.

Aynı suçlamalardan ötürü aldığı önceki mahkumiyetinden sonra bir süre hapis yattığı için bir yıl kısaltılacak olan hapis cezası, "yolsuzluk ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçlarını da kapsıyor.

Adeeb, Ağustos 2019'da çıkarıldığı Ceza Mahkemesinde, devlet tanığı olmayı ve tüm bilgileri ifşa etmeyi kabul ettiğini dile getirerek, Gayyum'un tavsiyesi üzerine yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu itiraf etmişti.

Gayyum'un yolsuzluk işlerinde suç ortağı olduğunu kaydeden Adeeb, turizm tesisi gelişimi için kiralanan adayla ilgili anlaşmadan bir milyon dolar aklandığını belirtmişti. Adeeb, bu paranın eski patronunun banka hesabına transferini Devlet Başkanının bildiğini, daha sonra söz konusu meblağın Gayyum'un hesabına gönderildiğini söylemişti.

Mahkemede açıkladıkları sebebiyle ceza almayı umursamadığını kaydeden Adeeb, "Halk paralarını geri almalı." ifadesini kullanmıştı.

Diğer yandan, Yüksek Mahkeme, Gayyum'a ait teknede 2015'te meydana gelen patlamayı düzenlemek ve yolsuzluk suçlamalarıyla Adeeb'e verilen 33 yıl hapis cezası kararını Mayıs 2019'da bozmuştu. Mahkemenin kararıyla Adeeb'in hakkındaki çeşitli suçlamalardan toplam 33 yıllık hapis cezası 18 yıla inmişti.