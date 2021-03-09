Eski Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid, hakkındaki kara para aklama suçlamasını reddetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Eski Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid, hakkındaki kara para aklama suçlamasını reddetti

Malezya'da yolsuzluk soruşturmaları kapsamında yargılanan eski Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisinin Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, hakkındaki kara para aklama suçlamalarını kabul etmedi.

Eski Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid, hakkındaki kara para aklama suçlamasını reddetti
AA

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmasında Ahmed Zahid'in, ailesine ait hayır kuruluşu Akalbudi Vakfı aracılığıyla kara para akladığı öne sürüldü.

Duruşmaya tanık olarak katılan Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) çalışanı Mohd Fehmi Muhammed Nur, Ahmed Zahid'in 1,8 milyon doları Kuala Lumpur'daki bir döviz bürosunda 35 ayrı çeke dönüştürdüğü ve bu paranın kaynağının tespit edilemediğini öne sürdü.

Ahmed Zahid, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ahmed Zahid, Temmuz 2018'de ilk kez hakim karşısına çıkmış, 18 Ekim'de gözaltına alınıp kefaletle serbest bırakılmıştı.

Tutuksuz yargılanan Ahmed Zahid'e Haziran 2019'da Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi, bir inşaat firması ve yurt dışı vize işlemleri merkezinden toplam 10 milyon dolar rüşvet alma suçlaması yöneltmişti.

Eski Başbakan Yardımcısı rüşvet, para aklama ve gücün kötüye kullanımı gibi 87 münferit suçlamadan yargılanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Putin: Karbon salınımını azaltmak Rusya'ya zarar verecek şekilde olmamalı
DÜNYAPutin: Karbon salınımını azaltmak Rusya'ya zarar ...
Milli Savunma Bakanı Akar ile Rumen mevkidaşı bir araya geldi
DÜNYAMilli Savunma Bakanı Akar ile Rumen mevkidaşı bir ...
SON DAKİKA: Meksika’da sıcak hava balon turunda korku dolu anlar! - Haberler
DÜNYAMeksika’da sıcak hava balon turunda korku dolu anlar!
ALARM| Son dakika: Rusya, New York Times'ın haberiyle alarma geçti! - Haberler
DÜNYARusya, New York Times'ın haberiyle alarma geçti!
SON DAKİKA: Gürcistan’da din adamları ile cemaat birbirine girdi: Ahşap balkon çöktü! - Haberler
DÜNYAGürcistan’da din adamları ile cemaat birbirine girdi!
İran'da Devrim Muhafızları komutanı cumhurbaşkanlığına aday oldu!
DÜNYAİran'da Devrim Muhafızları komutanı ...
SON DAKİKA: Beyaz Saray’dan Prens Harry ve Meghan Markle röportajı hakkında yorum! - Haberler
DÜNYABeyaz Saray’dan Prens Harry ve Markle röportajı ...
Sputnik V aşısının İtalya'da üretilmesi için anlaşma imzalandı
DÜNYASputnik V aşısının İtalya'da üretilmesi için anlaşma ...
Danimarka'da kazaya sebebiyet veren 102 yaşındaki sürücü ehliyeti kaptırdı
DÜNYADanimarka'da kazaya sebebiyet veren 102 yaşındaki ...
SON DAKİKA: ABD Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden'ın köpekleri Beyaz Saray'ı karıştırdı - Haberler
DÜNYABiden çiftinin köpekleri Beyaz Saray'ı karıştırdı