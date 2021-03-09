Eski Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid, hakkındaki kara para aklama suçlamasını reddetti

AA

Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmasında Ahmed Zahid'in, ailesine ait hayır kuruluşu Akalbudi Vakfı aracılığıyla kara para akladığı öne sürüldü.

Duruşmaya tanık olarak katılan Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) çalışanı Mohd Fehmi Muhammed Nur, Ahmed Zahid'in 1,8 milyon doları Kuala Lumpur'daki bir döviz bürosunda 35 ayrı çeke dönüştürdüğü ve bu paranın kaynağının tespit edilemediğini öne sürdü.

Ahmed Zahid, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Ahmed Zahid, Temmuz 2018'de ilk kez hakim karşısına çıkmış, 18 Ekim'de gözaltına alınıp kefaletle serbest bırakılmıştı.

Tutuksuz yargılanan Ahmed Zahid'e Haziran 2019'da Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi, bir inşaat firması ve yurt dışı vize işlemleri merkezinden toplam 10 milyon dolar rüşvet alma suçlaması yöneltmişti.

Eski Başbakan Yardımcısı rüşvet, para aklama ve gücün kötüye kullanımı gibi 87 münferit suçlamadan yargılanıyor.