AA

Eski Malezya Başbakanı Mahathir, istifasına Necip'in neden olduğunu savundu



KUALA Malezya'da geçen ay yaşanan hükümet krizi üzerine başbakanlıktan istifa eden Mahathir Muhammed, istifası ve iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonunun dağılmasına sebep olan süreçten, eski Başbakan Necip Rezak'ın sorumlu olduğunu öne sürdü.

Sinar Harian gazetesine konuşan Mahathir, 23 Şubat'ta Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisinin (PAS),PH hükümetini devirerek yeni iktidar koalisyonu kurmasıyla başlayan siyasi krizi, başbakanlıktan istifasını ve yeni hükümetin meclis çoğunluğu elde etme ihtimalini değerlendirdi.

Mahathir, hükümet krizine giden süreçle alakalı eski Başbakan Necip'i işaret etti ve "Asıl komployu kuran Necip idi. Genel seçimleri kaybettikten sonra Müslüman Malay ağırlıklı yeni bir hükümet kurma planını ortaya attı." dedi.

Necip ve ekibinin kendi liderliğindeki Malezya Birleşik Yerli Partisini (PPBM) de saflarına çekmeye çalıştığını ileri süren Mahathir, "İktidar ortağımız DAP partisini kötü göstermek ve Malay ağırlıklı hükümet propagandası yapmak için partimden destek aradılar. Sonunda kazanan onlar oldu ve seçimde kazananlar mağlup, kaybedenler galip duruma geçti." şeklinde konuştu.

- "Muhyiddin'e güvensizlik oyu başarısız olabilir"

Yeni Başbakan Muhyiddin Yasin'in önderliğinde kurulan Ulusal İttifak (PN) hükümetine karşı parlamentoda güvensizlik oyu verme planlarını da değerlendiren Mahathir, "Sanırım yeni hükümet bir sonraki genel seçimlere kadar ayakta kalacak. Kabine açıklanana kadar 114 milletvekili benim başbakanlığımı destekliyordu, fakat bu sayı azaldı." açıklamasında bulundu.

Mahathir, PPBM'den daha önce kendisini destekleyen bazı milletvekillerinin, bakan olarak atandıktan sonra Muhyiddin'in safına geçtiğini iddia etti.

- Malezya'daki siyasi kriz

Malezya'da 23 Şubat'ta muhalefet partileri UMNO ve PAS, dönemin başbakanı Mahathir'in partisi PPBM'den bazı yöneticilerle bir araya gelerek, mevcut iktidar koalisyonunu dağıtıp "Ulusal İttifak" adı altında yeni bir hükümet koalisyonu kurma girişiminde bulunmuştu.

Aynı gün Ulusal İttifak'ı destekleyen toplam 6 partiden liderler, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile iktidarın onaylanması için bir araya gelmişti.

Başbakan Mahathir'in, bazı yöneticileri yolsuzluk soruşturması geçiren UMNO ile çalışmayı kabul etmemesi üzerine planlanan yeni koalisyonun kurulması gecikmişti.

Ertesi gün Mahathir, partisi PPBM ve muhalefet tarafından bu proje için isminin kullanıldığını öne sürmüş, Ulusal İttifak koalisyonunda yer almamak için başbakanlıktan istifa etmişti.

Mahathir'in istifasının ardından partisi PPBM de koalisyondan çekilmiş, daha sonra Enver İbrahim'in liderliğindeki Halkın Adaleti Partisinden (PKR) 11 milletvekilinin partiden istifa etmesiyle iktidardaki Umut İttifakı (PH) koalisyonu, meclis çoğunluğunu kaybederek çökmüştü.

Mahathir'in muhalefet partileriyle Ulusal İttifak'ta yer almaya yanaşmaması üzerine UMNO ve PAS, erken seçime gidilmesini savunmuştu.

Bu sırada Mahathir'i yeniden aday gösterme teklifinde bulunan PH partileri, Mahathir'in tarafsız ve partisiz hükümet kurmak istemesi üzerine Enver İbrahim'i başbakan adayı göstermişti.

Sonraki günlerde PPBM Genel Başkanı Muhyiddin'in Ulusal İttifak partileriyle çalışma sinyali vermesi üzerine UMNO, PAS, PPBM ve beraberindeki muhalif partiler, Muhyiddin'i başbakan adayı göstermişti. Bunun üzerine Enver, başbakan adaylığından çekilmiş ve PH partileri PKR, DAP ile Amanah, Mahathir'i tekrar başbakan olarak destekleme kararı almıştı.

Mahathir'in Muhyiddin'den daha fazla milletvekili desteği aldığı iddiasına rağmen Malezya Kralı Sultan Abdullah, 29 Şubat'ta Muhyiddin'i başbakan olarak atamıştı.

Alınan karara itiraz eden PH koalisyonu, parlamentonun bir an önce toplanıp Muhyiddin'in meclis çoğunluğunu güvenoyuyla göstermesi talebinde bulunmuştu.