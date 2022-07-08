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Eski Maliye Bakanı Sunak İngiltere başbakanlığı için aday 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Boris Johnson'ın önemli kurmaylarından eski Maliye Bakanı Sunak, parti liderliği ve başbakanlık için adaylığını açıkladı.

Sunak'ın Salı günü kabineden istifası sonrasında, Boris Johnson'ı da istifaya zorlayan hükümet krizi tetiklenmiş ve aralarında beş bakan olmak üzere 60'a yakın yetkili peş peşe görevlerini bıraktıklarını açıklamıştı.

Sosyal medyada yayınladığı bir video ile adaylığını açıklayan Sunak, "güveni yeniden tesis etmek, ekonomiyi yeniden inşa etmek ve ülkeyi yeniden birleştirmek" istediğini söyledi.

Ülkenin "büyük zorluklarla" karşı karşıya olduğunu belirten Sunak, liderlik vasıflarına işaret ederek, "Kovid kabusuyla karşı karşıya kaldığımız en zor zamanlarda hükümetin en zorlu departmanını" yönettiğini söyledi.

Muhafazakâr Partili birçok üst düzey milletvekili Sunak'ın adaylığını desteklediklerini Twitter'da "Rishi için hazırız" mesajlarıyla duyurdu.

Parlamento başkanı Mark Spencer, "Rishi, Partiyi birleştirebilecek, tüm ülkeyi bir araya getirebilecek ve bize beşinci genel seçim zaferini kazandırabilecek lider" diye yazdı.

RISHI SUNAK KİMDİR?

42 yaşındaki Sunak, yatırım bankası Goldman Sachs'ta analist olarak çalışmış ve daha sonra iki yatırım fonuna ortak olmuş, 2015'te de milletvekili seçilmişti.

Şubat 2020'de maliye bakanlığına atanan Sunak, Kovid salgınının sonuçlarıyla mücadele etmek ve ekonomiyi ayakta tutmak için mesaisini harcadı.

Ancak varlıklı bir Hint aileden gelen eşinin İngiltere'de vergi ödememesiyle ilgili tartışmalar ve salgın sırasında tecrit kurallarını ihlal ettiği için para cezasına çarptırılması itibarını zedeledi.

Sunak, Haziran 2020'de Başbakanın doğum günü partisine katılarak Kovid kurallarını ihlal ettiği için Başbakan Johnson ve eşi Carrie ile birlikte para cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) destek veren Sunak, ekonomi politikası ve Johnson'ın vergileri daha hızlı düşürme isteği konusundaki gerginliklere rağmen ona sadık kaldı.

Ancak Johnson'la ilişkisi, Sunak'ın yakın müttefiki ve eski kabine arkadaşı eski sağlık bakanı Sajid Javid ile birlikte istifa etmesiyle bozuldu.

Sunak istifa mektubunda "kamuoyu haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor" dedi.

Sunak istifa mektubunda ayrıca ekonomi konusundaki gerginliklere de değinerek Başbakan'la yaklaşımlarının "temelde çok farklı" hale geldiğini söyledi.

Sunak ve Javid'in istifası bakanların peş peşe görevi bırakmasını tetikledi ve Johnson hükümetinin çöküşünü hızlandırdı.

*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir