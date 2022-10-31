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Eski milli voleybolcu Metin Görgün hayatını kaybetti

Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen ve 85 kez de milli takımda görev yapan eski voleybolcu Metin Görgün, 61 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Eski milli voleybolcu Metin Görgün hayatını kaybetti

Eski milli voleybol Metin Görgün (61), hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türk voleyboluna sporcu, yazar, programcı ve yorumcu olarak değerli katkılar sağlayan eski milli voleybolcu Metin Görgün'ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Metin Görgün, 16 yıl profesyonel olarak Galatasaray, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da voleybol oynadı ve 85 kez de milli takım formasını giydi.

Türkiye Ligi'nde 4 kez şampiyonluk yaşayan Görgün, spor kariyerini noktaladıktan sonra plaj voleybolunun Türkiye'ye getirilmesinde ve gelişmesinde ciddi rol aldı. Görgün, 1996 yılından itibaren de Hürriyet, CNN Türk, Milliyet, Vatan ve Sports TV'de voleybola medya alanında katkılar yaptı.

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