Eski muhtar, silahlı saldırıda öldü 0:00 / 0:00

DHA

Kars'ta, silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar Remzi Mızrak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Yusufpaşa Mahallesi Halipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine alışverişe gelen, Hasçiftlik köyünün eski muhtarı Remzi Mızrak'a, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Mızrak, olay yerine çağırılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Remzi Mızrak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sırasında çevrede toplananların ise yaşananları dikkatle izlediği gözlendi. Megafonla uyarı yapan polisler, kalabalığın dağılmasını istedi. Polis, silahlı saldırıyla ilgili delil toplarken, araçla kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.