Eski okul otobüsünü karavana çevirdi!

Pakistan ve Hindistan da bir savaş arasında aslında. Bütün ülkelerle görüşmeleri sağladım, problemsiz bir şekilde geçebileceğimi söylediler. O yüzden bu durumda savaş beni korkutmuyor, yolculuk daha çok heyecanlandırıyor beni" diye konuştu.