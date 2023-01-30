Eski Premier Lig yıldızı Gabriel Agbonlahor, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderiye şu notu düştü; "Mekanın cennet olsun güzel yeğenim prenses Jayla. Bu acımasız dünyada yeterince acı çektin! Seni seviyorum ve pek çok insan seni her zaman sevecek! Bugün seni son nefesini verirken izlemek beni mahvetti. Yakında tekrar buluşacağız!"