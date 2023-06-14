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Haberler Gündem 3. Sayfa Eski sevgili, 17 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı
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17 yaşındaki kız dehşeti yaşadı! Eski sevgili yumrukla darp etti

İstanbul'da ayrıldığı erkek arkadaşının konuşmak için çağırdığı 17 yaşındaki E.B. dehşeti yaşadı. Eski erkek arkadaşı tarafından yüzü yumruklanarak dövülen E.B.'nin kanlar içinde kalan burnu kırıldı. Şikâyet üzerine polis tarafından yakalanan Furkan Karahan K., serbest kaldı

Eski sevgili, 17 yaşındaki kıza dehşeti yaşattı

İstanbul'da eski erkek arkadaşı tarafından darp edilen E.B.'nin burnu kırıldı.

Olay, 5 gün önce Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, lise öğrencisi 17 yaşındaki E.B., burnu ve ağzı kanlar içinde hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan muayene sonucu burnu kırıldığı ortaya çıkan E.B.'nin eski erkek arkadaşı tarafından darp edilip dövüldüğü ortaya çıktı.

"BENİ KONUŞMAK İÇİN ARADI"

Polise ifade veren E.B., "Saat 18.23 sıralarında ben evdeyken, cep telefonumdan bir ay önce ayrıldığım erkek arkadaşım F.K.K. aradı. Bana 'evinin önündeyim aşağı gel konuşmak istiyorum' dedi. Israr edince bende inmek zorunda kaldım. Bir arabayla gelmişti. Ön koltuğa oturdum. Konuştuk" dedi.

"YÜZÜMÜ YUMRUKLADI, BAŞIMA VURDU"

Erkek arkadaşının cep telefonunu alıp incelediğini ardından yüzüne yumruk attığını belirten E.B., "Yüzüme yumruk attı. Saçımı çekti. Beni dövdü. Ben fırsatını bulup kapıyı açıp kendimi dışarı attım. Cep telefonumu arkamdan attı. Gitti. Bende arkadaşımı aradım annesiyle beni hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.

TERÖR GAZİSİ BABA ŞİKÂYETÇİ OLDU

Kızının darp edilip hastaneye götürüldüğünü duyan baba Murat Balaban da polis merkezinde şüpheli hakkında şikâyetçi oldu. Terör gazisi olduğu öğrenilen baba Balaban'ın, "Kızımı öldüresiye döverek burnunu kıran ve ismini burada öğrendiğim şahıstan şikâyetçiyim" dediği öğrenildi.

SERBEST KALDI

Şikâyetin ardından şüpheli F.K.K. polis tarafından yakalandı. Adliyeye götürülen şüpheli serbest bırakıldı. Serbest bırakılması üzerine E.B.'nin babası, Murat Balaban, kızını darp eden şüpheli hakkında savcılığa itirazda bulunacağını söyledi.

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