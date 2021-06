Eski sevgili dehşeti! Bayılana kadar dayak yedi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Kentte 25 yaşındaki endüstri mühendisi İ.S. isimli kadın kendisine şiddet uygulayan ve aralarında geçimsizlik bulunan özel güvenlik görevlisi sevgilisi 33 yaşındaki Çağrı Özaydın’dan ayrıldı.

Zafer Samancı’nın haberine göre Özaydın, genç kızla bir araya gelmek için onu tehdit etmeye başladı. İddiaya göre “Daha önceki sevgilimi döve döve komalık ettim. Sıra sende” dedi. Bunun üzerine İ.S., evde yalnız kalmamak için arkadaşlarından yardım istedi.

MUŞTAYLA BAYILTANA KADAR DÖVDÜ

Muğla’dan annesinin yanına ziyarete gelen 27 yaşındaki Burak Ergün arkadaşı İ.S’ye yardımcı olabilmek ve onu yalnız bırakmamak için evine gitti. İkili evde otururken gece saatlerinde kapı çaldı. İkili kapı dürbününden baktığında yan komşuları Mete M’nin geldiğini görünce kapıyı açtı. Bu sırada kapının yanında saklanan Özaydın, eve zorla girerek, elindeki muşta ile Burak Ergün’e saldırıp bayıltıncaya kadar darbetti. Araya girmek isteyen İ.S.’yi de darbetti. Bir fırsatını bulup evden kaçan Ergün’ü bahçede de yakalayıp darbetmeye devam eden Özaydın, apartman sakinlerinin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı.

KIRILMADIK YERİ KALMADI

Aldığı darbeler sonucu elmacık kemiğinde, çenesinde, burnunda, dişlerinde kırık, kafatasında da çatlaklar oluşan Burak Ergün “Arkadaşım eski sevgilisi tarafından tehdit edildiği için yardım istedi. ‘Benden ayrılırsan seni komaya sokarım. Daha önceki kız arkadaşımı da komaya soktum’ gibi tehditlerde bulunmuş. Bizim yanımızda da daha öncede şiddet göstermeye çalışmıştı ama biz araya girdik. Diğer arkadaşlarımız evde yoktu ve biz İ.S. ile birlikte evdeydik. Çağrı bizim kapıyı açmayacağımızı bildiği için yan komşu Mete M.’ye kapıyı çaldırttı. Biz de kapıyı açtığımızda zorla içeri girdi. Çağrı direkt olarak bana vurmaya başladı. Her vurduğunda gözüm kararıyordu. Yerdeyken bile sürekli vuruyordu. Bu sırada Mete’ye bunların telefonunu al diye talimat verdi. Araya girmeye çalışan İ.S.’ye saldırdı. Ben can havliyle apartmanın dışına kaçtım. Elinde muşta ile koşarak bir daha vurdu ve çenemi kırdı. Bizi ölüme terk edip bir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Telefonları alıp gittiler. Ağabeyi ve tanıdıkları vasıtasıyla bizi tehdit etmeye devam ediyorlar. Her gün kadınlar öldürülüyor. Beni evde beklemiyordu. Ben olmasam belki de arkadaşıma daha büyük bir zarar verecekti. Benim tek amacım arkadaşımı korumaktı” dedi.

‘BEN DEĞİL O BANA SALDIRDI’

Olay sonrası gözaltına alınan Özaydın ifadesinde, “13 yıldır özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Benim elimde kesici veya delici bir alet yoktu. Ben oraya ilişkimizi kurtarabileceğim düşüncesiyle gitmiştim. İ.S. kapıyı açtı ve bu sırada ben değil, Burak bana saldırdı. Kimsenin telefonunu gasbetmedim. Olay sırasında darbedildim. İlk müdahaleyi bana karşı taraf yaptı. Suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek kendini savundu.

MUŞTALI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Hakkında kasten yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal ve yağma suçlamalarından soruşturma başlatılan Özaydın nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı. Özaydın’a yardım ettiği belirtilen Mete M. ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.