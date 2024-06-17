Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
Antalya'da, güvenlik görevlisi olan 48 yaşındaki Bekir Kılıç, korumak istediği arkadaşı 32 yaşındaki Papatya K.'nin eski sevgilisi, 28 yaşındaki Metin A. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı yakalandı
Antalya'da olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı’nda meydana geldi.
ESKİ SEVGİLİ GELDİ TARTIŞMA BAŞLADIHayatını kaybeden Bekir Kılıç, 48 yaşındaydı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Kılıç (48) ile Papatya K. (32) sohbet ettikleri sırada kadının eski sevgili Metin A. (28) geldi.
ARAYA GİRİP DURDURMAYA ÇALIŞTI
DHA'da yer alan habere göre Metin A., Papatya K.'ye saldırırken, Bekir Kılıç durdurmaya çalıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ
Metin A., Kılıç'ı göğüs kısmından bıçaklayıp kaçtı. İhbarla olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZESİ ADLİ TIPA KALDIRILDI
Olay yeri inceleme ekibi ve savcılık çalışmalarının ardından Bekir Kılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Metin A.'yı suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı. Papatya K. ile Metin A. arasında 21 Nisan'da darp olayı yaşandığı, ikili hakkında Yenikapı Polis Merkezi Amirliği’nde işlem yapıldığı belirtildi.
AĞABEYİ DE 20 YIL ÖNCE KAZADA ÖLMÜŞ
AA'da yer alan habere göre cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Öte yandan Kılıç'ın, 20 yıl önce Kurban Bayramı'nda ağabeyini trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.