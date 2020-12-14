Eski sevgilinin bıçakladığı Çağla'dan iyi haber!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaEski sevgilinin bıçakladığı Çağla'dan iyi haber!
ABONE OL

Eski sevgilinin 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yoğun bakımdan çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından 10 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Çağla Çiçekçi (22),yoğun bakımdan çıktı. Eski sevgili Ufuk Özer, olayın ardından teslim olup, tutuklanmıştı

Eski sevgilinin bıçakladığı Çağla'dan iyi haber!
DHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 10 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Çağla Çiçekçi (22),yoğun bakımdan çıktı.

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde 9 Aralık'ta meydana gelen olayda Çağla Çiçekçi, evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Özer tarafından bıçaklandı.

10 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Çiçekçi, özel hastanede tedavi altına alındı. Çiçekçi, yoğun bakımda süren tedavisinin ardından normal odaya alındı. Durumu iyiye giden Çiçekçi'nin bir süre daha gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Eski sevgili Ufuk Özer, olayın ardından teslim olup, tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! Motosikletli çocuk ölüme böyle gitti
GÜNDEMMotosikletli çocuk ölüme böyle gitti
Son dakika: Uşak'ta doğal gaz patlaması: 5 yaralı - Haberler
GÜNDEMUşak'ta doğal gaz patlaması: 5 yaralı
KORKUTAN OLAY! Son dakika... İskenderun'da fırtına! "Evimizin çatısı uçtu!" - Haberler
GÜNDEMİskenderun'da fırtına! "Evimizin çatısı uçtu!"
2021 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak?
GÜNDEM2021 yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?
Açıköğretim Fakültesi sınavları başladı! AÖF sınavları online mı? ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2020 - 2021 sınav takvim
GÜNDEMAÖF 2020-2021 sınav takvimi
Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası neden kutlanır? Yerli Malı Haftası şiirleri...
GÜNDEMYerli Malı Haftası nedir?
MEB Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? 4 Ocak'ta okullar açılacak mı?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Baklava ile uyutup kızları kaçırıldı! 14 Aralık Müge Anlı son bölüm
GÜNDEMMüge Anlı'da şaşkına çeviren olay!
Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı mı? VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanır?
GÜNDEMVGM burs sonuçları açıklandı mı?
FECİ VURGUN! Son dakika: 10 milyon vurgun yapan telefon çetesi çökertildi
GÜNDEMTelefonla 10 milyon TL'lik vurgun!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X