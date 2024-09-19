Eski tenis yıldızı Boris Becker üçüncü kez evlendi
Alman eski tenis yıldızı Boris Becker, üçüncü evliliğini, iki yıldır birlikte olduğu Lilian de Carvalho Monteiro ile yaptı. Şampiyon tenisçinin düğünü, 3 gün 3 gece sürdü
Teniste eski dünya bir numarası olan Alman raket Boris Becker, nişanlısı Lilian de Carvalho Monteiro ile evlendi. 2022'den bu yana birlikte olan çift, Portofino'da 3 gün, 3 gece süren ihtişamlı bir düğün yaptı.
56 yaşındaki Boris Becker, 33 yaşındaki Lilian de Carvalho Monteiro ile düğününü, sosyal medyadan "Yeni başlangıçlar" notuyla paylaştı.
Emekli tenisçi ayrıca; "Sizi Monteiro - Becker ailesiyle tanıştırayım" ifadesini kullandı.
Düğüne, Boris Becker'in ilk evliliğinden olan oğulları, 30 yaşındaki Noah ve 25 yaşındaki Elias da katıldı.
Boris Becker, Afrika'nın Sao Tome ve Principe adasında doğup büyüyen siyasi risk yöneticisi Monteiro, yaklaşık 150 misafirin önünde evlendi.
Düğünde Hollandalı eski futbol yıldızı Ruud Gullit ile Alman oyuncu ve model Boris Kodjoe de hazır bulundu.
3 KADINDAN 4 ÇOCUĞU VAR
Boris Becker, daha önce iki kez evlendi. Becker'in, Barbara Feltus ile 1993'te başlayan ve 2000'de biten evliliğinden iki oğlu oldu.
Bir yıl sonra Boris Becker, Yüksek Mahkeme'deki bir davanın ardından Rus model Angela Ermakova'nın kızı Anna'nın babası olduğunu kabul etmek zorunda kaldı.