Eski yıldız futbolcular, 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" kararını eleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolDünya Futbolu
ABONE OL

Eski yıldız futbolcular, 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" kararını eleştirdi

Manchester United'ın eski yıldız futbolcusu Gary Neville, Avrupa Süper Ligi ile ilgili olarak, "Bu kulüplerin yarın puanlarını silin, ligden düşürün ve paralarını alın. Cidden, bunu damgalamalıyız. Bu bir suç" dedi

Eski yıldız futbolcular, 12 kulübün

Liverpool ile Manchester United'ın eski yıldız futbolcuları Jamie Carragher ve Gary Neville, "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimi sert sözlerle eleştirdi.

Twitter hesabından eski kulübü Liverpool'un paylaşımına yorumda bulunan Carragher. "Ne kadar utanç verici hale geldik. Bu kulüpte bizden önce gelen ve aynı derecede utanacak olan tüm insanları düşünün." diyerek tepkisini gösterdi.

Manchester United'ın eski yıldız futbolcusu Gary Neville ise gelişmeler karşısında iğrendiğini belirtti. İngiliz televizyonu Sky Sports'a konuşan Neville, "40 yıllık Manchester United taraftarı olarak iğrendim, gerçekten iğrendim." dedi.

Neville ayrıca, liglerin devam ettiği sırada bu açıklamayı yapan kulüplere karşı İngiltere Premier Lig yönetimini de yaptırım uygulamaya çağırarak, "Bu kulüplerin yarın puanlarını silin, ligden düşürün ve paralarını alın. Cidden, bunu damgalamalıyız. Bu bir suç. Bu ülkedeki futbol taraftarlarına karşı suç teşkil eden bir eylem. Bu konuda hiç kuşkunuz olmasın. Bu dünyanın en büyük sporudur ve yapılan da taraftarlara karşı suç teşkil eden bir eylemdir. Bu kadar basit. Puanlarını düşürün, paralarını düşürün ve onları cezalandırın." ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Avrupa Süper Ligi nedir? Avrupa Süper Ligi formatı ve takımları
FUTBOL"Avrupa Süper Ligi" kuruldu!
KÜME DÜŞÜRÜN! Son dakika: Avrupa Süper Ligi kuruldu! Peki şimdi ne olacak? - Spor Haberleri
FUTBOLAvrupa futbolunu değiştiren gece!
Başakşehir Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Dramdan çıktılar! - Son dakika Spor Haberleri
FUTBOLDramdan çıktılar!
Süper Lig ekibi Gaziantep, evinde rakiplerine geçit vermiyor
FUTBOLAntep'ten geçit yok!
Beşiktaş'tan 2 maç için TFF'ye resmi başvuru - SPOR haberleri
FUTBOLTFF'ye flaş başvuru
Altınordu, TFF 1. Lig'de 3 maçtır kazanamıyor
FUTBOLAltınordu 3 maçtır kazanamıyor
FIFA'dan "Avrupa Süper Ligi" açıklaması
FUTBOLFIFA'dan açıklama: Yaptırım...
Denizlispor Ali Tandoğan ile anlaştı
FUTBOLYeni hoca Ali Tandoğan
Süper Lig'de 36. hafta heyecanı başlıyor
FUTBOLSüper Lig'de 36. hafta başlıyor
Beşiktaş ile Sivasspor 30. randevuda
FUTBOLBeşiktaş ile Sivasspor 30. randevuda