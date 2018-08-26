Yapılan transferlerdeki birçok oyuncu Fenerbahçe’de oynayabileceğini hayal bile edemezdi.

4 | 8

"Dünkü maçtan sonra hocamız Cocu’nun açıklamalarını dinledikten sonra, daha fazla geç kalınmadan bir an evvel yollanması ve Fenerbahçe'mizin büyüklüğünü algılayabilecek bir hoca ile çalışılması gerektiğini düşünmekteyim.