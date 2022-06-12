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Eski yük gemisinden yüzen eve çevrildi, son hali büyüledi

İngiltere'de yaşayan Christina Miles ve Rohan Tully çifti, 100 bin sterlinden düşük bir fiyata aldıkları hurda yük gemisini yüzen eve dönüştürdü...

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  • 01
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    İngiltere'de yaşayan Christina Miles ve Rohan Tully çifti Belçika'dan 100 bin sterlinden daha düşük bir fiyata yük gemisi satın aldı.

     
  • 02
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    Gemiyi İngiltere'ye getirten çift, demir yığınını şık bir eve dönüştürmek için 20 ay harcadı.
  • 03
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    Bu sırada bebekleriyle de ilgilenmek durumunda kalan Christina ve Rohan gemiyi elden geçirerek yüzen eve dönüştürdü. 

     
  • 04
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    Bütçelerini aştığı için Londra'da ev satın almayı göze alamayan ikili şimdilerde Thames Nehri'ne demirledikleri 1960'lardan kalma yük gemisinde yaşıyor.

     

     
  • 05
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    Güne nehir manzarası ve kuğuların görüntüleriyle başlayan çift deneyimlerini Instagram hesaplarından paylaşıyor.

     
  • 06
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    Christina, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Thames Nehri'nde, daha önce tamamen unuttuğum bir yaşam var. Kürekçilerle, balıkçılarla ve kuğularla yaşamak oldukça şaşırtıcı" diyor.
  • 07
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    Nehir kenarında yürüyüş yaparken teknede yaşama fikrini 'şaka'yla karışık ortaya atan Christina, hayalinin gerçek olmasına inanamıyor.
  • 08
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    Peki gemi 3 odalı ve 2 buçuk banyolu lüks bir eve nasıl dönüştü dersiniz?
  • 09
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    40 metrelik gemiyi nehre demirlemenin imkansız olduğunu belirten çift tekneyi ortadan ikiye böldükten sonra 10 metresini kestirdi ve gemiyi küçülttü. 

     

     
  • 10
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    Tadilat yapılırken de Christina iç tasarım için araştırmalar yaptı. 
  • 11
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    Modern ve şık bir tasarım benimseyen Christina, gri ve beyaz tonlarındaki oturma odasını ahşap detaylarla birleştirdi. 
  • 12
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    Mutfakta son yılların yükselen modası geometrik desenler kullanıldı ve tezgahta açık renkler tercih edildi. 

     
  • 13
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    Christina ve Rohan'ın yatak odası, geminin geri kalanında olduğu gibi ahşap zeminle döşendi. 
  • 14
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    Aydınlık olması amacıyla odalara bol bol pencere takıldı. Böylelikle her odanın nehir manzaralı olması amaçlandı.
  • 15
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    Güverteye köşe koltuğu yaptıran çift Thames Nehri'nde gezmek için küçük bir tekne de satın aldı. 

     
  • 16
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

    İşte yüzen evden kareler!
  • 17
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 18
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 19
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 20
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 21
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 22
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 23
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 24
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 25
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 26
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 27
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 28
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 29
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 30
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...
  • 31
    Eski yük gemisi yüzen ev oldu! Siz bir de son halini görün...

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