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Eski yüzbaşı, 'Kurguladım' diyerek itiraflarını inkar etti

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davada, soruşturma aşamasında itirafçı olan eski yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit, "Kurguladım" diyerek önceki beyanlarını inkar etti

15.10.2018 - 18:31 | Güncelleme: AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı eski yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesi doğrultusunda gözaltına alınıp itirafçı olan, daha sonra beyanlarından vazgeçince tutuklanan eski yüzbaşı Abdulkadir Koçyiğit savunma yaptı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da evinde bulunduğu sırada uçak sesi duyduğunu belirten Koçyiğit, ardından televizyondan İstanbul'daki köprülerin askerlerce kapatıldığına ilişkin haberleri gördüğünü aktardı.

İlerleyen saatlerde kendisini arayan öğretmen Albay Ertan Erol'un, alarm durumu olduğunu, acilen kışlaya gelmesi gerektiğini, ayrıca bu durumu diğer yüksek lisans öğrencilerine de bildirmesi için emir verdiğini iddia eden Koçyiğit, bunun üzerine aynı lojmanda oturdukları yüzbaşılar Ali Kıratlı ve Yunus Emre Toprak ile saat 01.00 sıralarında Kara Harp Okulu'na geldiklerini anlattı.

Burada albaylar Erol, Önder Haluk Tekbaş ve Metin Gülenç ile karşılaştığını anlatan Koçyiğit, daha sonra talimat üzerine askeri kıyafetlerini giyip bir tüfek alarak karargahta beklemeye başladığını kaydetti.

Sabah saatlerine kadar konumunu koruduğunu savunan Koçyiğit, herhangi yasa dışı bir eylemde bulunmadığını öne sürdü.

İTİRAFLARINDAN VAZGEÇTİ

Tutuksuz yargılandığı sırada Akın'ın ifadesi doğrultusunda gözaltına alındığını aktaran Koçyiğit, emniyet ve savcılık aşamasında avukatıyla birlikte verdiği beyanlarında, "örgüte çocukluk yıllarında katıldığı", "kod adının bulunduğu" ve "örgüt içi katalog evliliği yaptığı" gibi bilgilerin bulunduğu el yazısı beyanlarını kabul etmedi.

"Etkin pişmanlık hükümleri" kapsamında paylaştığı bilgileri yönlendirme sonucu verdiğini öne süren Koçyiğit, şöyle devam etti:

"Bahse konu şahsın (Burak Akın) ifadesi bana söylendi, önüme kağıt kalem konularak onun ifadeleri doğrultusunda yazmamı istediler. Yöneltilen suçlamaları kabul etmem halinde buradan kurtulacağım söylendi. Ben de Akın'ın beyanları doğrultusunda söz konusu ifadeyi verdim. 'Metin' kod ismini kullandığım beyanımda geçmiştir. Akın, ifadesinde bu kod ismi kullandığımı söylemişti. Bunu da o ifadeden aldım. Zaten Akın'ın dışında başka kimsenin aleyhimde ifadesi yoktur. Bu da Akın'ın paranoyak bir tutum içinde olduğunu gösteriyor."

Örgüte dair bilgilerin de bulunduğu ifadeleri için "Kurgulayarak anlattım" diyen Koçyiğit, örgütün mahrem imamlarıyla irtibatta bulunduğuna ilişkin tespit ile soruşturma aşmasında yaptığı teşhisleri de kabul etmedi.

Suçsuz olduğunu iddia eden Koçyiğit, yargılama sonunda beraatini istedi.

İddianamede, Kara Harp Okulu'ndaki darbe eylemlerini organize eden firari sanık İlhami Polat'ın talimatıyla okula gelerek darbe faaliyetlerine katıldığı belirtilen Koçyiğit hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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