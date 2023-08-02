Eskiden Avrupa'da uygulanan bir tedavi yöntemi: Ceset tıbbı

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Ceset tıbbı, belki de daha önce hiç duymadığınız bir terim olabilir ancak 16 ve 17. yüzyılda, tıbbı bir prosedür olarak uygulanıyordu. Bu sağlık anlayışı temelde bir cesedin, ilaç olarak kullanabileceği üzerineydi.

Avrupalı hekimler bu yüzyıllarda baş ağrısından, epilepsiye kadar her şeyi tedavi etmek için insan kemikleri, kan ve yağdan ilaçlar yaptı.