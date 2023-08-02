Eskiden Avrupa'da uygulanan bir tedavi yöntemi: Ceset tıbbı
16 ve 17. yüzyılda Avrupalı hekimler ceset parçalarından çeşitli ilaçlar yapıyordu. Ceset tıbbı olarak adlandırılan bu ürkütücü tedavi şeklinde hastalar, ölen kişinin gücünün kendi vücutlarında hayat bulduğuna inanıyordu.
Ceset tıbbı, belki de daha önce hiç duymadığınız bir terim olabilir ancak 16 ve 17. yüzyılda, tıbbı bir prosedür olarak uygulanıyordu. Bu sağlık anlayışı temelde bir cesedin, ilaç olarak kullanabileceği üzerineydi.
Avrupalı hekimler bu yüzyıllarda baş ağrısından, epilepsiye kadar her şeyi tedavi etmek için insan kemikleri, kan ve yağdan ilaçlar yaptı.
16. yüzyılda İsviçreli bir doktor ve "toksikolojinin babası" olan Paracelsus, bir hastalığı iyileştirmek için onu benzer bir şeyle tedavi etmeniz gerektiğine inanıyordu ve ceset ilacı kullanan doktorların çoğu bu yolu izledi.
Bazı cesetten yapılan karışımlar çok uzun bir süre hayatta kaldı. İnsan vücudu parçaları, tarihin çeşitli noktalarında dünya çapında kullanıldı. Ancak Avrupa'nın ceset tıbbı mirasının büyük ölçüde eski Roma'dan kaynaklandığı görülmektedir.
Yüzyıllar boyunca doktorlar cesetlerle birçok tedavi denedi; insan kalıntıları gut hastalığından, derin yaralara kadar her şeye çare oldu. Richard Sugg, "Mumyalar, Yamyamlar ve Vampirler" adlı kitabında ceset tıbbını ele aldı.
Sugg, antik Roma'da, o zamanki tıp uzmanlarının doğrudan yeni ölmüş bir gladyatörden kan içmeyi tavsiye ettiğini ve benzer uygulamaların orta çağlar boyunca devam ettiğini yazıyor.
İnsanlar öğütülmüş vücut parçalarını ve vücut sıvılarını yediklerinde, başka bir vücut sistemi sorununu iyileştirdiğine inanıyordu. Örneğin; 17. yüzyılda beyin biliminin öncüsü olan Thomas Willis, apopleksi veya kanama için toz insan kafatası ve çikolatayı karıştıran bir içecek yaptı.
İnsan yağı vücudun dışını tedavi etmek için kullanıldı. Örneğin Alman doktorlar, yaralar için insan yağına batırılmış bandajlarla gut hastalığını tedavi etti.
İnsan kalıntılarının güçlü kabul edilmesinin bir başka nedeni de, alındıkları bedenin ruhunu taşıdıklarını düşünmeleriydi. Ruh; bedene bağlı, fizyolojinin gerçekçi bir parçası olarak görülüyordu.
Bu bağlamda, kan özellikle güçlüydü. En taze kan en sağlam olarak kabul edildi. Bazen genç erkeklerin kanı, bazen de bakire genç kadınların kanı tercih ediliyordu.
Dönemin mistik bir gücü olarak kabul edilen ceset tıbbı beraberinde mumyaların yağmalanmasını getirdi. Mumyalar bazen Mısır'dan yağmalanır ve gönderilirdi ancak bunlar yetersiz kaldığında, yerel olarak mumyalanmış bir vücut da iş görürdü.
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Kaynak: Atlas Obscura, Smithsonian Mag