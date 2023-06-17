YÜKSEK MİNERALLERDEN OLUŞUYOR

Mumiyo, bitkilerin ve diğer organik maddelerin mikroskobik canlılar tarafından çok yavaş bir şekilde parçalanması ile ortaya çıkıyor. Yüksek rakımlı yerlerdeki mikroskobik canlıların, organik maddeleri geniş bir zaman diliminde kademeli olarak parçalaması, başta fulvik asit olmak üzere mineral açısından son derece zengin olan mumiyo isimli maddenin oluşmasına neden oluyor.