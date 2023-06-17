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Eskiden yaşam iksiri olarak bilinen mumiyonun faydaları hakkında bilmeniz gerekenler!

Faydaları saymakla bitmeyen mumiyo eskiden beri alternatif olarak kullanılan ürünlerden birisi. Shilahit veya mumiyo olarak isimlendirilen bu madde sağlıklı ve uzun bir yaşama için sık sık tüketiliyordu. İşte, mumiyoya dair bilinmesi gerekenler...

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  • Eskiden yaşam iksiri olarak bilinen mumiyonun faydaları ve bilmeniz gerekenler!

    Günümüzde yüzlerce yıl önce, tarihin gördüğü en önemli hükümdarlarından Büyük İskender tarafından da kullanıldığı rivayet edilen mumiyo, son dönemlerde "yaşam iksiri" olarak kullanılıyor. Birçok insan mucizevi etkileri olduğunu söylüyor. 
  • Eskiden yaşam iksiri olarak bilinen mumiyonun faydaları ve bilmeniz gerekenler!

    TİBET DAĞLARI'NDAN TOPLANIYOR

    Mumiyo çoğunlukla Himalayalar ve Tibet Dağları'ndaki yüksek yamaçlardan toplanan, koyu renkli ve yapışkan bir maddedir. Bununla beraber bu ilginç madde, Asya ve Güney Amerika'daki yüksek rakımlı bölgeler de görülüyor. Mumiyonun, başta Hindistan olmak üzere Uzak Asya'daki pek çok ülkede uzun zamandır alternatif bir ilaç olarak kullanıldığı bilinir.
  • Eskiden yaşam iksiri olarak bilinen mumiyonun faydaları ve bilmeniz gerekenler!

    YÜKSEK MİNERALLERDEN OLUŞUYOR

    Mumiyo, bitkilerin ve diğer organik maddelerin mikroskobik canlılar tarafından çok yavaş bir şekilde parçalanması ile ortaya çıkıyor. Yüksek rakımlı yerlerdeki mikroskobik canlıların, organik maddeleri geniş bir zaman diliminde kademeli olarak parçalaması, başta fulvik asit olmak üzere mineral açısından son derece zengin olan mumiyo isimli maddenin oluşmasına neden oluyor.
  • Eskiden yaşam iksiri olarak bilinen mumiyonun faydaları ve bilmeniz gerekenler!

    "ESKİDEN KAYALARIN FATİHİ" ANLAMINA GELİYORDU

    Bu ilginç madde, eski Sanskrit dilinde "zayıflığı yok eden" veya "kayaların fatihi" anlamına geliyor. Son dönemlerde ise günümüzde "yaşam iksiri" olarak pazarlanıyor.

    Antik Yunan, Roma, Çin ve Orta Asya'da popüler şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Ancak katran ve reçine benzeri koyu renkli yapışkan madde, özellikle Hindistan'ındaki Ayurveda isimli yüzlerce yıllık bir şifa sistemi ile bağlantılı. 

     
  • Eskiden yaşam iksiri olarak bilinen mumiyonun faydaları ve bilmeniz gerekenler!

    BÜYÜK İSKENDER'İN KULLANDIĞI SÖYLENİR

    Ayrıca mumiyo hakkında söylentiler bu kadar sınırlı değil. Büyük İskender'in Hindistan seferi sırasında savaş yaralarını iyileştirmek için bu maddeyi kullandığı ileri sürülüyor. Bazı insalara göre ise enerji artırıyor ve ömrü uzatıyor. 
  • Eskiden yaşam iksiri olarak bilinen mumiyonun faydaları ve bilmeniz gerekenler!

    PEKİ, MUMİYO NASIL KULLANILIYOR?

    Suda çözüne bilen mumiyo, tablet formunda eritilerek süt ve karıştırılarak tüketiliyor. Kesin olmamakla beraber bağırsak sorunlarına, karaciğer ve böbrek hastalıklarına iyi geldiği ileri sürülüyor. 

    Kaynak: Independent

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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