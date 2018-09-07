Eskilsminne - Husqvarna FF sahaya çıkıyor

Eskilsminne ve Husqvarna FF, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. Eskilsminne 36 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Husqvarna FF 18 puanda ve 14. sırada. Eskilsminne son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Husqvarna FF, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 308 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Eskilsminne kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Husqvarna FF sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Eskilsminne son haftadaki Norrby IF müsabasında 3-1 yenildi.

Husqvarna FF ise Örgryte karşılaşmasında 0-3 yenildi.

Eskilsminne, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Eskilsminne, kendi sahasında 21 gol attı, 13 gol yedi.

Husqvarna FF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Husqvarna FF, 13 gol atarken 18 gol yedi.

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