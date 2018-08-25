Eskilsminne - Torns düellosu

Eskilsminne ve Torns, 26 Ağustos 2018 Pazar günü İsveç 1.Lig Güney maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. Eskilsminne 30 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Torns 40 puanda ve 2. sırada. Eskilsminne, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Torns, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 533 kodlu maçı oynayanlar; Eskilsminne galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Torns galibiyet oranı 0.00.

Eskilsminne son hafta oynanan Torns maçında 0-1 yenildi.

Torns, Eskilsminne karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Eskilsminne, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Eskilsminne, kendi sahasında 18 gol attı, 13 gol yedi.

Torns ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Torns, 11 gol atarken 6 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ