Eskişehir Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Eskişehir Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Eskişehir başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Eskişehir seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Eskişehir Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 86.72 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:10 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 86.7 oldu. Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 282.928 oyla yüzde 55.45 - Recep Tayyip Erdoğan: 227.293 oyla yüzde 44.55 aldı. Eskişehir 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 282.928 oyla yüzde 55.45

Recep Tayyip Erdoğan: 227.293 oyla yüzde 44.55

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 310.550 oyla yüzde 50.39 - Recep Tayyip Erdoğan: 257.707 oyla yüzde 41.81 oy oranı elde etmişti.

