Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de 51 bin 801 yapı incelendi | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de 52 mahallede 51 bin 801 yapı incelendi

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında 52 mahallede toplam 51 bin 801 yapı ekipler tarafından incelendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 51 bin 801 yapı incelendi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        2021'den bu yana sürdürülen Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmaları kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir'in yapı stokunun envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilme amacıyla 2023 yılı şubat ayında protokol imzalandı.

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Orkun Kılıç, protokol kapsamında bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

        REKLAM

        İmzalanan "Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü" kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

        İmzalanan ortak hizmet projesi protokolü kapsamında kentimizdeki yapı stokunun deprem riski açısından değerlendirilmesi amacıyla, konusunda uzman öğretim görevlilerinden oluşan 17 kişilik Bilim Kurulunca belirlenen hızlı değerlendirme yöntemi ile yapıların incelenmesi çalışmasının ilk iki etabı tamamlandı.

        Zemin yapısı göz önünde bulundurularak öncelikli incelenmesi öngörülen ilk etap ile çevresindeki mahalleleri kapsayan ikinci etap kapsamında Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerimizde 52 mahallede toplam 51 bin 801 yapı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ekiplerince incelendi.

        İncelemeler sonucunda edinilen tespitler, coğrafi bilgi sistemleri yazılımları marifetiyle derlenerek Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi ortak çalışması ile hazırlanacak olan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eskişehir Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planında (İRAP) kullanılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #eskişehir haberleri
        #il afet risk azaltma planı
        #Yapı denetimi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        DEM Parti'nin görüşme trafiği sürüyor
        Kabine toplantısı başladı
        Kabine toplantısı başladı
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        Bakan Fidan'dan PKK/YPG açıklaması
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        2024'te CİMER'e 4.5 milyon başvuru yapıldı! En çok ne talep edildi?
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        ATM'den para çekiyordu! Silahlı saldırıda can verdi!
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        "Kırmızı kart olmalıydı"
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Yeni moda, eski teknolojiler mi oldu?
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Cimbom'un yıldızlarına transfer kancası!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        Hareket ettiği anlar havadan görüntülendi!
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        800 yıllık keşifte Anadolu parsı izi
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        'Amacımız bölgesel güç olmak'
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Heykel gibi geçtiler! Adeta 'altın' halı
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Bu ülkede tabakta yemek bırakmak bir sofra adabı!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Galatasaray'da transfer zirvesi!
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Ferdi Tayfur'un 'Fadime'si benim
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        Yılbaşı cinayetinin faili yakalandı!
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        "Kerem ile çok mutluyuz"
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        ABD'de kış fırtınası: 5 eyalette OHAL ilan edildi!
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Squid Game'in arkasında hikaye gerçek mi?
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!
        Fenerbahçe'de acil durum toplantısı!