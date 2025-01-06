Eskişehir'de 51 bin 801 yapı incelendi

2021'den bu yana sürdürülen Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi çalışmaları kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir'in yapı stokunun envanterinin oluşturulması ve yapı güvenliğinin deprem riski açısından değerlendirilme amacıyla 2023 yılı şubat ayında protokol imzalandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Orkun Kılıç, protokol kapsamında bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. REKLAM İmzalanan "Mevcut Yapı Stoku Envanterinin Oluşturulması ve Yapı Güvenliğinin Deprem Riski Açısından Değerlendirilmesi Ortak Hizmet Projesi Protokolü" kapsamında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İmzalanan ortak hizmet projesi protokolü kapsamında kentimizdeki yapı stokunun deprem riski açısından değerlendirilmesi amacıyla, konusunda uzman öğretim görevlilerinden oluşan 17 kişilik Bilim Kurulunca belirlenen hızlı değerlendirme yöntemi ile yapıların incelenmesi çalışmasının ilk iki etabı tamamlandı. Zemin yapısı göz önünde bulundurularak öncelikli incelenmesi öngörülen ilk etap ile çevresindeki mahalleleri kapsayan ikinci etap kapsamında Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerimizde 52 mahallede toplam 51 bin 801 yapı TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ekiplerince incelendi.