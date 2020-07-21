Eskişehir'de annesinden şiddet gördüğü iddia edilen çocuk koruma altına alındı

AA

İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde geçen pazar günü oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Nazan S, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla devlet korumasına alınan çocuğun yurda yerleştirildiği, anne Nazan S. hakkında da oğluna 21 gün süreyle yaklaşmaması için "uzaklaştırma kararı" verildiği öğrenildi. Ayrıca, psikolog desteği sağlanacak oğlunu dövdüğü iddia edilen Nazan S. hakkında savcılık resen soruşturma başlattı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Nazan S'nin yaklaşık 3 yıl önce boşandığı eski eşi Mevlüt O'nun avukatı Nihat Yüksek, gazetecilere, olayın adli makamlara intikal etmesinin ardından uzaklaştırma kararlı tedbirin uygulandığını söyledi.

Cezai sürecin devam edeceğini belirten Yüksek, "Devletimiz mevzuat gereği çocuğu korumaya aldı. Biz ayrıca çocuğun velayetini almak için de hukuki süreç başlattık. Velayet davası için mahkemeye başvuruda bulunduk." dedi.