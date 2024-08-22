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        Haberler Gündem Eskişehir'de asker eğlencesinde arbede: 1 polis yaralı, 2 gözaltı

        Eskişehir'de asker eğlencesinde arbede: 1 polis yaralı, 2 gözaltı

        Eskişehir'de sokakta düzenlenen asker eğlencesinde havaya silahla ateş eden şüphelilerle, ihbar üzerine gelen polisler arasında arbede çıktı. Bir polisin darbedildiği olayda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 04:11 Güncelleme: 22.08.2024 - 04:22
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        Asker eğlencesinde arbede: 1 polis yaralı, 2 gözaltı
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        Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yapılan asker eğlencesinde silahla havaya ateş açılması üzerine çevredekiler, paniğe kapılıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        DHA'nın haberine göre; asker eğlencesinin yapıldığı sokağa gelen polis ekipleri, havaya ateş ettiği belirtilen şüphelileri tespit ederek gözaltına almak istedi.

        Polislerle eğlenceye katılanlar arasında arbede çıktı. Arbedede polislerden biri darbedilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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