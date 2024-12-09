Eskişehir'de bariyerlere çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Eskişehir'de bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Eskişehir'de, Ankara-Bursa karayolunun 6'ncı kilometresinde, Bozüyük istikametine giden Mustafa Y. (19) idaresindeki otomobil bariyerlere çarparak devrildi.
AA'nın haberine göre; kazada sürücü Mustafa Y. ile otomobilde bulunan Ceren K, Burcu K. ve Özgür Arslan yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Özgür Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa Y, Ceren K. ve Burcu K'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.