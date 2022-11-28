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Eskişehir'de bozulan su yükleme otomatına 'insan eli' çözümü

Eskişehir'de bozulan su yükleme noktasının içerisinde parayı kabul eden insan elinin görüntüsü sosyal medyada şaşkınlığa neden oldu. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, arızanın kısa sürede giderildiğini ve bekleyenlerin mağdur olmaması için personelin manuel işlem yaptığını açıkladı

Eskişehir'de bozulan su yükleme otomatına 'insan eli' çözümü
Su otomatı bozulursa...
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DHA

Eskişehir'de şebeke suyuna gelen yüzde 70'lik zam öncesi su yükleme noktaları önünde uzun kuyruklar oluşurken, bir makinenin para mekanizması arıza yaptı.

DHA'da yer alan habere göre teknik personelin, mekanizma değiştirilirken makinenin kabininden parayı elle aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, arızanın kısa sürede giderildiğini ve bekleyenlerin mağdur olmaması için personelin manuel işlem yaptığını açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü´nün önceki gün yapılan olağan genel kurulunda, kentteki şebeke suyunun metreküpü 7,93 liradan 13,50'ye yükseltildi. Yaklaşık yüzde 70'lik zam kurulda oy çokluğuyla kabul edilirken, zamların bugünden itibaren geçerli olacağı açıklandı. Eski tarifeden su satın almak isteyenler ise 3 gündür kentin farklı noktalarındaki su yükleme makineleri önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.

MAKİNE ARIZALANDI

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki su yükleme makinesi arıza yaptı. Bölgeye gönderilen ESKİ teknik personeli su yükleme makinesinde yaptığı kontrolde, para mekanizmasının çalışmadığını tespit etti. Mekanizma sökülürken, kuyrukta bekleyenlerin mağdur olmaması için makine kabinindeki personel paraları, mekanizmanın olduğu boşluktan elle alarak su yükleme işlemine devam etti. Arızanın giderilmesinin ardından sistem normale dönerken, o anlara ilişkin çekilen görüntüler, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

ESKİ'DEN 'CANLI VEZNE' AÇIKLAMASI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, yaşanan arızaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çamlıca Birlik Caddesi'nde bulunan Sumatik cihazının para kabul etmediğine dair bildirim destek ekibimize ulaştırılmıştır. İlk etapta ekibimiz parayı kabul eden mekanizmayı yerinden sökerek para ya da yabancı madde sıkışması olup olmadığını kontrol etmiştir. Ardından sırada bekleyen vatandaştan kartını makineye takmasını ve yükleme yapacağı miktarı elden alarak, kabin içerisinde para mekanizmasına manuel besleme yapıp sistemi 'canlı vezne' gibi çalıştırmış ve arıza kontrolünü yapmıştır. Dolayısıyla görüntüdeki elle para alma işlemi kabin içerisindeki teknik personelimizin kontrolünde para alma mekanizmasına manuel yükleme işleminden ibarettir. Bu işlemler vatandaş tarafından videoya çekilerek mizahi bir kurguyla sosyal medyada paylaşılmıştır. Yaşanan olayda herhangi bir suistimal unsuru bulunmamaktadır. Paylaşımı yapan vatandaşımızla görüşülmüş olup, kendisinin herhangi bir art niyet olmadan yaptığı bu paylaşımın birçok farklı sosyal medya platformunda olumsuz amaçlar için kullanılmasından son derece üzüntü duyduğunu bildirmiştir. Durum, su dolum sırasında bekleyen vatandaşlarımızın yükleme yapabilmeleri için arızalı parça değişimi yapılana kadar, kabinli cihazın açık vezne olarak çalıştırılmasından ibarettir. Parça değişimi tamamlandıktan sonra otomatik yüklemeye tekrar geçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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