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Eskişehir'de çift ile 4 yaşındaki çocuklarını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak

Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanık hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Eskişehir'de çift ile 4 yaşındaki çocuklarını öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
AA

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede olayla ilgili detaylara yer verildi.

Aralarında önemli hiçbir husumet bulunmayan tutuklu Mehmet Şerif B'nin, 4 yaşındaki Ali Doruk ile annesi Emel ve babası İlkay Tokkal'ı çok sayıda bıçak darbesiyle merhamet duygusu olmadan, vahşi bir yöntemle öldürdüğü, durumun toplum vicdanının kabul edemeyeceği bir uygulamaya dönüştüğü, bu sebeple davranışının normal bir öldürme hareketinin ötesinde, eziyet ve canavarca his sevkine dönüştüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Olay günü yaşananların aktarıldığı iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Maktul İlkay Tokkal'ın, Doruk İletişim isimli bir iş yerinin olduğu, şüpheli Mehmet Şerif B. ile ortak telefon alım satım işi yaptıklarını, maktulün işlerinin bir süre önce bozulduğu ve piyasaya borçlandığından dolayı M.İ. isimli arkadaşından borç para talebinde bulunduğu öğrenildi. M.İ'nin ise borca karşılık maktul Emel Tokkal'ın Eskişehir'de bulunan evini ipotek etmesini, borcun ödenmesi halinde geri vermeyi teklif ettiği, akabinde evin Mehmet Şerif B'ye devredilmesine karar verildiği, şüphelinin, 78 bin lirayı M.İ'ye havale etmesi üzerine bu evi şüpheliye devrettiği, daha sonra maktuller ile şüpheli arasında evin iadesi konusunda uzlaşmada problem yaşandığı anlaşılmıştır."

- Komşuları bağrışma seslerini duymuş

İddianamede, komşuların olay günü saat 20.10 sularında bağrışma, 20.20'de "Emel, Emel..." diye bağırma seslerinin geldiğini ancak bu sesin İlkay Tokkal'a ait olmadığını, 20.25'te kapının sertçe kapatılarak koşar adımla bir kişinin merdivenden inmesine ilişkin sesler duyduklarını söyledikleri bildirildi.

Şüphelinin eve 19.16'da girdiği, yaklaşık 75 dakika kaldığı, 20.30 sularında maktul Emel Tokkal'ın telefonunu poşete koyarak çıktığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Çalıntı telefonla ilgili tefrik kararı verilmiştir. Cinayetin 15 Şubat'ta işlendiği, 3 cansız bedenin ise 16 Şubat günü bulunduğu, güvenlik kameralarında cinayeti işlediği iddia edilen şüphelinin saat 20.30'da sol elinde beyaz bir poşetle binadan çıkarak yol üzerinde bir ticari taksiye bindiği ve uzaklaştığı anlaşılmıştır. Şüphelinin saat 20.59'da Yıldıztepe Mahallesi'ndeki ikametinin yan kısmında bulunan boş arsada yere eğilerek bir şeyler gizlediği, 20.00 sularında ise arsadaki tahtalardan atlayarak evine girdiği belirlenmiştir."

Ayrıca iddianamede maktullerin evindeki cam bardaktan alınan swap örneğinin, sanıktan alınan kan örneğiyle uyuştuğu bildirildi.

Çok sayıda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kamerası görüntülerinin izlendiği bilgisine yer verilen iddianamede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle maskeyle dolaşan Mehmet Şerif B'nin olaya ilişkin gerekli tespitlerinin yapıldığı belirtildi.

İddianamede, çilingir yardımıyla girilen evdeki tespitlerle ilgili şunlar ifade edildi:

"Emel Tokkal'ın salonun 3'lü koltuğunda, Ali Doruk'un salonda yerde ve İlkay Tokkal'ın giriş kapısı yakınlarında ölü bulunduğu, evde çok miktarda kan izinin bulunduğu, çocuk odası kapısının kırık olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan şüphelinin evinde yapılan incelemede, evde bulunan gri renkli çoraptaki kan izinin, maktullerinkiyle uyuştuğu belirlenmiştir. İlkay Tokkal'ın 27, Emel Tokkal'ın 18, Ali Tokkal'ın ise 4 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılmış, şüphelinin, 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur."

Bu arada Mehmet Şerif B'nin tutuklanan yeğeni Hakkı B, dayısı Zeki O. ve akrabası Fesih Y'nin cinayetle ilişkileri bulunamadığından dosya kapsamından çıkarıldığı öğrenildi.

- Olay

​​​​​​​Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel (41) çifti ile çocukları Ali Doruk Tokkal'ın cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin öldürülmesiyle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif B. (29) ile bu kişinin yeğeni Hakkı B, dayısı Zeki O. ve akrabası Fesih Y. tutuklanmıştı.

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