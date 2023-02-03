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AA

Gökmeydan Mahallesi Huzurveren Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman boşluğunda yükselen duman kısa sürede diğer evlere de yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 10 kişi ambulanstaki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.