Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Eskişehir'de çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Gökmeydan Mahallesi Huzurveren Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman boşluğunda yükselen duman kısa sürede diğer evlere de yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 10 kişi ambulanstaki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, binada hasara neden oldu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şubat 2023 TOKİ kura çekim tarihleri takvimi! TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM 2023 TOKİ kura çekim tarihleri!
İstanbul Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
GÜNDEM Tuzla’da 700 ton kaçak akaryakıt yakalandı
2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi: EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ödeme tarihi belli oldu mu?
GÜNDEM 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihi
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 36 zanlı tutuklandı
GÜNDEM Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Çanakkale açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
ALES TARİHİ 2023 | ALES/1 başvuru ve ÖSYM sınav takvimi: ALES ne zaman yapılacak, başvuru tarihi açıklandı mı?
GÜNDEM ÖSYM sınav takvimi ile ALES tarihi!
2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri: KPSS ne zaman, başvurular başladı mı?
GÜNDEM 2023 KPSS başvuru ve sınav tarihleri
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı
GÜNDEM İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu ...
Kocaeli'de bir kişi kamyonun kasasında ölü bulundu
GÜNDEM Kamyonun kasasında ölü bulundu
Pendik'te alev alan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi
GÜNDEM Yanan servis otobüsü kullanılamaz hale geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.