Eskişehir'de cinayet sanığına müebbet hapis cezası

"Sadece Ermenistan için değil Rusya için de felaket"

AA

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gökhan M. (21),maktul Okan Demiralay'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözleri sorulan sanık, öldürmek için ateş etmediğini ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

- Olay

Eskişehir'de Ağustos 2019'da 71. Evler Mahallesi'nde Gökhan M. (21) husumetli olduğu ve tartıştığı Okan Demiralay'a (25) pompalı tüfekle ateş edip kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Demiralay kurtarılamamıştı. Saklandığı evde polis tarafından yakalanan zanlı tutuklanmıştı.