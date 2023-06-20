Sesli Dinle 0:00 / 0:00

DHA

Eskişehir'de küçük bir erkek çocuğunu rahatsız ettiği iddia edilen Suriye uyruklu A.E, toplanan mahalleli tarafından darbedildi. Sığındığı ev taşlanan ve başından yaralanan Suriye vatandaşı hastaneye kaldırılırken, polis mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

MAHALLELİ DARBETTİ Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu A.E, iddiaya göre Uluzafer Caddesi'nde küçük bir erkek çocuğunu taciz etti. Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, Suriyeli uyruk A.E'ye saldırarak darbetti. A.E'nin sığındığı sokaktaki bir ev ise taşlandı. Camları kırılan evden polis ekiplerince çıkarılan ve başından yaralanan A.E, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.