Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Eskişehir'de çocuk tacizi şüphelisini mahalleli darbetti

Eskişehir'de küçük bir erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli, mahalleli tarafından darbedilerek yaralandı

Eskişehir'de çocuk tacizi şüphelisini mahalleli darbetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Eskişehir'de küçük bir erkek çocuğunu rahatsız ettiği iddia edilen Suriye uyruklu A.E, toplanan mahalleli tarafından darbedildi. Sığındığı ev taşlanan ve başından yaralanan Suriye vatandaşı hastaneye kaldırılırken, polis mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

MAHALLELİ DARBETTİ

Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu A.E, iddiaya göre Uluzafer Caddesi'nde küçük bir erkek çocuğunu taciz etti. Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, Suriyeli uyruk A.E'ye saldırarak darbetti.

A.E'nin sığındığı sokaktaki bir ev ise taşlandı. Camları kırılan evden polis ekiplerince çıkarılan ve başından yaralanan A.E, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

DHA'nın haberine göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallede geniş güvenlik tedbiri alınarak, toplanan kalabalık dağıtıldı. Erkek çocuğu ve ailesi ise ifadeleri için Çocuk Şubesi Müdürlüğü'ne götürüldü. Suriye uyruklu A.E'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mersin merkezli 5 ilde 'tefecilik' operasyonu: 36 gözaltı kararı
GÜNDEM 5 ilde 'tefecilik' operasyonu: 36 gözaltı kararı
Düzce'de sağanak yağışta mahsur kalan 9 kampçı kurtarıldı
GÜNDEM Düzce'deki sağanakta mahsur kalan 9 kampçı kurtarıldı
Kahramanmaraş’ta 3,7 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Kahramanmaraş’ta 3,7'lik deprem
EGM açıkladı; FETÖ'nün sözde yöneticisi Zekeriya Cerit tutuklandı
GÜNDEM FETÖ'nün sözde yöneticisi Zekeriya Cerit tutuklandı
İzmir'de izinde olan polis bıçaklı kavgada ağır yaralandı
GÜNDEM İzmir'de izinde olan polis bıçaklı kavgada ağır ...
İspanya İç Savaşı Ne Zaman Oldu? İspanya İç Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları
GÜNDEM İspanya İç Savaşı tarihi
Fırtınada fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı
GÜNDEM Fırtınada fabrikanın çatısından düşen 3 işçi ...
Berlin Duvarı Hikayesi ve Tarihi: Berlin Duvarı Ne Zaman Kuruldu, Hangi Yıl Yıkılmıştır?
GÜNDEM Berlin Duvarı hikayesi ve tarihi
Aksaray'da iki çocuk arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
GÜNDEM İki çocuk arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
1973 Petrol Krizi Nedir, Neden Çıktı? 1973 Petrol Krizi Nedenleri, Sonuçları ve Türkiye'ye Etkileri
GÜNDEM 1973 Petrol Krizi nedenleri, sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.