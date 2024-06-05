Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir'de çocukların tartışmasına aileler dahil oldu: 2'si ağır 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de çocukların tartışmasına aileler dahil oldu: 2'si ağır 3 yaralı

        Eskişehir'de çocukları tartışan yabancı uyruklu 2 aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda 2'si ağır 3 kişi yaralanırken 2 şüpheli gözaltına alındı. Kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 00:41 Güncelleme: 05.06.2024 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocukların tartışmasına aileler dahil oldu: 2'si ağır 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir'de yabancı uyruklu 2 aile arasında çocuklarının tartışmasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İHA'nın haberine göre; olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi Yılmazok Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sokakta oturan yabancı uyruklu 2 aile arasında, çocuklarının kavga etmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda aynı aileden Gülzamir H. (27), Aghamir H. (27) ve Selamı H. (20) bıçaklanarak yaralandı.

        REKLAM

        3 YARALIDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

        Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hafif şekilde yaralanan Gülzamir H. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, ağır şekilde yaralanan Aghamir H. ile Selamı H. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aghamir H. ve Selamı H.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik tedbiri alarak bölgede inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        2 ŞÜPHELİ GÖZATLINA ALINDI

        Kavgaya karıştığı belirlenen Noor Mohammed N. ile Nazar B, olayın yaşandığı sokakta bulunan bir evde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

        Yaşanan bıçaklı kavganın ardından kaçtığı belirlenen aynı aileden Musa H, Nurullah H. ve Samıullah H’nin yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Eskişehir
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtalya'da sessiz prova
        İtalya'da sessiz prova
        Slovenya, Filistin'i resmen tanıdı
        Slovenya, Filistin'i resmen tanıdı
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Cezaevinde başlayan arkadaşlık cinayetle bitti!
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Hamas arabuluculardan ne istedi?
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Jandarma 'pisi pisi otu' detayından yakaladı
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Lise öğrencisi güya ödüllendirildi
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Oğluna ve yanındaki kişiye tüfekle saldırdı
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Bayram ikramiyesi açıklaması
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Uçum'dan AYM kararı yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        "Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı"
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        AYM'den önemli KHK iptalleri
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Bursa, Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları
        Davada yeni gelişme
        Davada yeni gelişme
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Katy Perry'den balkonda bikini şov
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Sarı kantaron yağının bu faydalarına şaşıracaksınız!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir