Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü üyelerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerin çalışması sonucu "silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensubunun Odunpazarı ilçesine geleceği bilgisine ulaşıldı.
Yapılan çalışmada 6 aydır aranan örgüt mensubu, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.