Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 18 kişiye ceza

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Arifiye Mahallesi İkieylül Caddesi'ndeki bir dernek binasına operasyon düzenledi.

Binanın zemin katında 18 kişinin, sosyal mesafe kuralına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 78 bin 750 lira ceza verildi.

Öte yandan, dernek başkanı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.