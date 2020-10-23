Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 33 kişiye para cezası uygulandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen dernek binasına operasyon düzenledi.

Dernek binasındaki 33 kişinin, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere toplam 103 bin 950 lira para cezası uygulandı. Kumar oynayanlardan "dolandırıcılık" suçundan aranan B.A. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Dernek başkanı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ve mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.