Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 4 kişiye 4 bin 900 lira ceza

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Ertuğrulgazi Mahallesi Damlalar Sokak'taki bir dernek binasına operasyon düzenledi.

İş yerindeki 4 kişinin, sosyal mesafe kurallarına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi.

Zanlılara, sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynadıkları için de Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 4 bin 900 lira lira ceza verildi.

Öte yandan dernek başkanı olduğu tespit edilen bir kişi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.