Eskişehir'de dernek binasında kumar oynayan 60 kişiye ceza

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, İstiklal ve Hoşnudiye mahallelerindeki iki dernek binasına operasyon düzenledi.

Dernek binalarında 60 kişinin, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 219 bin 625 lira ceza verildi.

Öte yandan, dernek başkanları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Bir dernek sorumlusunun ise kasten yaralama, tehdit, gasp, gözaltına alınan tutuklu ve hükümlünün kaçmasına imkan sağlamak gibi suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.