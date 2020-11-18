Eskişehir'de elektrik direğine çarpan otomobilden uyuşturucu ve silah çıktı

AA

,Alınan bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki otomobil, merkez Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan M.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araç içerisinde 1 tabanca, buna ait 2 şarjör, 46 mermi, 50 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Şüpheli M.Ö. hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi. ​​​​​​​