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Eskişehir'de emekli metal kalıpçısının yaptığı maket uçaklar gerçeğini aratmıyor

Eskişehir'de yaşayan emekli metal kalıpçısı Levent Küçük, Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde bulunan savaş ve eğitim uçaklarının maketlerini atölyesinde üretiyor.

Eskişehir'de emekli metal kalıpçısının yaptığı maket uçaklar gerçeğini aratmıyor
AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünün uçak parçaları imalathanesinde metal kalıpçısı olarak 34 yıl çalıştıktan sonra 2009 senesinde emekli olan 56 yaşındaki Küçük, havacılık sevgisiyle kurduğu atölyesinde uçak maketleri yapmaya başladı.

Levent ustanın, kardeşi Haluk Kadri Küçük'ün (52) de yardımıyla yaptığı F-16 ve F-4 savaş uçakları, KT-1 ve T-38 eğitim uçakları ile Kurtuluş Savaşı sırasında 1921 yılında Sivrihisar halkının kendi aralarında topladığı parayla orduya hediye ettiği "Sivrihisar Tayyaresi"nin maketleri adeta gerçeğini aratmıyor.

Levent Küçük, AA muhabirine, metal kalıpçısı olarak çalışırken de dönemin komutanlarının emriyle uçak maketleri yaptığını söyledi.

Fabrikada yaptığı maketlerin emekli olanlara anı olarak verildiğini, 34 yıllık görev süresinin ardından emekli olunca maket uçak işine başladığını anlatan Küçük, şöyle konuştu:

"Hava üslerinden gelen talepler üzerine maket uçakları yapıyoruz. Bazen şahsa özel uçakları da yapıyoruz. Uçak maketleri unutulmaz bir hediye oluyor. Yaptığımız maket uçaklar ilgi görüyor. Havacılığı sevdiğim için maket uçaklar yapmak beni rahatlatıyor. Bir maketi mümkün olduğunca kusursuz yapmaya çalışıyorum. Maket uçağı önce kendim beğenmeliyim ki isteyen kişiye göndereyim."

- "F-16 ve F-4 maketleri yoğun ilgi görüyor"

Ağabeyine yardımcı olan Haluk Kadri Küçük ise bütün malzemeleri elden geçirdikten sonra boyama ve montajını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Maketlerin her birinin ayrı kalıbının bulunduğuna işaret eden Küçük, şunları kaydetti:

"Makete eklediğimiz parçaları kalıplara döküyoruz. Daha sonra bütün parçalarını birleştiriyoruz. Maketlerimiz tamamen el işçiliğidir. Türkiye'nin her bölgesindeki hava üslerinden gelen taleplere göre maketleri yapıp gönderiyoruz. Tayin ya da emekli olanlara, gelen misafirlere hediye ediyorlar. F-16 ve F-4 maketleri yoğun ilgi görüyor. Bir F-16 maketinin yapımı 4-5 saat sürüyor."

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