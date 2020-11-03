Eskişehir'de engelli kadının tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı

AA

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda çiğ köfte dükkanı işleten 35 yaşındaki Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesinin şarj ekipmanı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Şimşek'in müracaatı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Engelli Şimşek, gazetecilere, iş yerinden kısa süreliğine dışarı çıktığı sırada hırsızlığın yaşandığını söyledi.

Tekerlekli sandalyesinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Şimşek, "Hayatımı idame ettirmek için çalışmak zorundayım. Engelli aracım olmadığı taktirde evime gidip gelmek benim için çok zor olacak. Beni bu şekilde mağdur edenlere diyecek söz bulamıyorum." ifadesini kullandı.