Eskişehir'de evini kaçak silah atölyesine çevirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda evinin bir odasını kaçak silah atölyesine çevirdiği iddia edilen M.Ö. (36) gözaltına alındı.
Ekiplerin yaptığı aramada kurusıkıdan bozma 11 silah, 10 sürgü takımı, 5 şarjör, 3 tetik mekanizması, 4 tabanca fişeği, namlu açmada kullanılan 2 sabitleme aracı, 68 ve 52 santimetre uzunluğunda 2 pala ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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