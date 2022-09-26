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Eskişehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı

Eskişehir'de bir apartmanda, hırsızlık yapmak için daire kapılarını kredi kartıyla açmaya çalışan 2 şüpheli kameraya yansıdı. Hırsızlardan biri tutuklandı

Eskişehir'de evlerden hırsızlık yapan 2 kadından 1'i tutuklandı
Hırsızlar kameraya böyle yakalandı
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DHA

Eskişehir'de, apartmanda hırsızlık amacıyla girmek için daire kapılarını açmaya çalışan 2 şüpheliden Gamze M. tutuklandı, Aysel S. ise sorgusu sonrası serbest kaldı. Şüphelilerin, kapıları kredi kartıyla açmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi Bayraklı Sokak'taki apartmana giren 2 kadın, daire kapılarını kontrol ederken, kredi kartıyla açmaya çalıştı. Apartmandakiler, şüphelendikleri kadınlar için polise ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen ekipler, hırsızlık şüphelileri Gamze M. ve Aysel S.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemede Gamze M.'nin, 8 'hırsızlık' suçu ile 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Gamze M., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Aysel S. de ifadesi sonrası serbest kaldı.
Şüphelilerin hırsızlık amacıyla girdiği apartmanda daire kapılarını kredi kartıyla açmaya çalışmaları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

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