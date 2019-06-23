Kaza, saat 01.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Olgun M. (29) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ali Taşgün yönetimindeki 26 DM 892 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. DHA'nın haberine göre kazada, ticari aracın sürücüsü Ali Taşgün, yanındaki eşi Mihriban ve kızları Dilara Taşgün ile diğer aracın sürücüsü Olgun M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılan yaralılardan Ali Taşgün ile kızı Dilara Taşgün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Mihriban Taşgün'ün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada ölen Ali Taşgün ve kızı Dilara Taşgün ile ağır yaralanan Mihriban Taşgün'den geriye, birlikte çektirdikleri fotoğrafı kaldı.