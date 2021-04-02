Eskişehir'de görevli polis memurunu darp ettiği öne sürülen tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı

AA

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Kadir B. katılmazken, olay tarihinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli emekli polis memuru Ali Ü. ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkemede savunmasını yapan emekli polis memuru Ali Ü, şunları söyledi:

"Tepebaşı Kaymakamlığı girişinde görevliydim. Güvenlik kameralarından kapı önündeki resmi araç çevresinde telefonla konuşan ve diğer eliyle hareketler yapan kişiyi gördüm. Araca zarar vereceğini düşünerek nöbet tuttuğum alandan çıkıp uyarıda bulundum. Burayı terk etmesini ancak bana 'terk etmezsem ne olur' diye karşılık verdi. Ben de sorun çıkacağını düşünerek elimdeki telsizle anons yapmak isterken şarjının bittiğini fark ettim. Nöbet odama gidip telsizi değiştirmek istediğim sırada beni sırtımdan çekerek 'gel bakalım buraya' diye bağırdı. Sonrasında saldırdı. Bana vururken yardım istedim. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir gün sonra hastanede gözlerimi açtım. Olanları kameralardan izledim. Kendisinden şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum."

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesinde görevli polis memuru Ali Ü, 2019'un temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonda konuşan Kadir B. tarafından darbedilmişti.

Mahkeme heyeti, tutuklama talebini kabul etmezken, duruşmaya katılmayan sanık Kadir B. hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesi kararı verdi.