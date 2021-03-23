Eskişehir'de hayırsever iş insanlarınca Gara şehidi Mevlüt Kahveci'nin ailesi için ev alındı

Vali Erol Ayyıldız, Valilik öncülüğünde Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Hakan Duman, derneğe üye iş insanları, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Murat Özcan'ın katkılarıyla alınan evin tapusu ve anahtarını, şehit annesi Güler'e verdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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