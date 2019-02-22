Eskişehir'de hedef kalıcı basketbol

TBF Gelişim Direktörü Fırat Eser ile basketbol yazarları Ümit Avcı ve Gökhan German panele konuşmacı olarak katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Şenyel, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Yılmaz, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Veli Onur Çelik ve Doç. Dr. Hakan Katırcı’nın yanı sıra Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kerem Yıldırım Şimşek’in katıldığı panel öncesinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da makamında ziyaret edilerek, kendisine milli takım forması takdim edildi.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği sohbette, konuklar kendilerine yöneltilen soruları yanıtlarken, sezon başında ligden çekilen Eskişehir Basket yerine daha sağlıklı ve kalıcı bir organizasyonun hayata geçirilmesi için neler yapılabileceği de tartışıldı.

Gelişim Direktörü Fırat Eser, Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan spor salonunun atıl durumda kalmaması ve basketbol ateşinin yeniden yakılması için, alt yapı milli takım kampları ve farklı organizasyonları bu şehre verebileceklerini de aktardı.