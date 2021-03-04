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Eskişehir'de iki kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin servis şoförünün yargılanmasına başlandı

Eskişehir'de bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı olayda suçlu olduğu iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan servis şoförünün yargılanmasına başlandı.

Eskişehir'de iki kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına ilişkin servis şoförünün yargılanmasına başlandı
AA

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mehmet İ. (28) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Bayramoğlu (41) ve Zuhal Boz'un (28) yakınları ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık, kazada kusuru bulunmadığını, otobüsün hareket aksamında arıza olduğunu öne sürerek, "Aracın ön takımları arızalıydı, araç sağa çekiyordu ve direksiyon kilitleniyordu. Patrona çok söyledim ama yaptırmadı. Alkollü değildim. Uyumadım da. Ben fırsat buldukça otobüsü kendim yaptırıyordum ancak yine bozuluyordu. Kazada araba sağa çekince kontrolü kaybettim ve kaldırıma çarptım. Otobüs devrildi. Şirket bana avukat gönderip 'otobüsün arızalarını söyleme' dedi. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Kazada yaralananlardan Ergin B. ise mahkemedeki ifadesinde, şoförün kusurlu olduğunu iddia ederek, "Sanığın kullanmış olduğu servisle işe gidiyordum. Otobüs hızlıydı. Birden sağa sola savrulduk. Kaldırıma çarptı ve yüksek bir ses duydum. Gözlerimi açtığımda otobüsün üzerime düşeceğini gördüm ve son anda kaçtım. Otobüs sonra düştü. Sanığı olay günü uykulu gördüm. Kazada sol omzumdan, sağ el bileğimden ve kaburgalarımdan yaralandım. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Mehmet İ. idaresindeki 26 S 0283 plakalı otobüs, Eskişehir-Ankara kara yolunda otogar yakınında kontrolden çıkarak yol kenarındaki yönlendirme panosuna çarpıp devrilmiş, kazada Hüseyin Bayramoğlu (41) ve Zuhal Boz (28) hayatını kaybetmiş, 12 kişi ise yaralanmıştı.

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