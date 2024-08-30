Eskişehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

M.R.O. idaresindeki otomobil, 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak'ta ters yönde ilerleyen O.D. (64) yönetimindeki otomobille çarpıştı. AA'nın haberine göre; kazada, her iki aracın sürücüleriyle araçlardaki yolcular Mehmet Ali Kale (89), M.E.O. (8), M.F.O (8) ve F.K. (84) yaralandı.

YAŞLI ADAM KAZA YERİNDE ÖLDÜ Sağlık ekipleri, 89 yaşındaki Kale'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, 5 yaralı ise kentteki hastanelere kaldırıldı. Kale'nin cenazesi, incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.